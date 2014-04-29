العلماء يعثرون على أجسام مضادة لفيروس كرونا

فيروس كرونا كما يظهر تحت المجهر الإلكتروني (الجزيرة مباشر-أرشيف)

عثر العلماء على أجسام مضادة طبيعية لدى البشر لفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروف عالميا بـ(فيروس كورونا) وقالوا إن اكتشافهم يمثل خطوة على طريق إيجاد علاج لهذا المرض الذي يفتك بالبشر.

يذكر أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية مرض فيروسي شبيه بمرض إلتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) وظهر لأول مرة عام 2012 وانتشر في منطقة الشرق الأوسط فيما رصدت عدة حالات أخرى حول العالم وأدى خلال الأسابيع الأخيرة إلى قرع أجراس الخطر في الأوساط الدولية مع تزايد حالات الإصابة والوفيات بسببه في السعودية.

وأكد مسؤولون سعوديون اكتشاف 26 حالة إصابة جديدة بالمرض ووفاة عشرة أشخاص مطلع الأسبوع ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 339 شخصا توفي منهم 102.

ولا يوجد حاليا أي علاج ناجع أو لقاح ضد المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ومن بين أعراضه السعال والحمى وضيق التنفس ويمكن أن يؤدي الى الإلتهاب الرئوي الحاد ومن ثم الفشل الكلوي ثم الوفاة.

لكن في دراسات نشرت في دوريتين علميتين اللاثنين الماضي قال قال علماء من الولايات المتحدة والصين وهونج كونج إنهم رصدوا الأجسام المضادة المانعة للإصابة والتي بمقدورها أن تقوم بدور رئيسي في منع الفيروس من الالتصاق بالمستقبلات والذي يتيح له إصابة خلايا الإنسان بعد ذلك.

والأجسام المضادة هي بروتينات يفرزها جهاز المناعة ومهمتها التعرف على الفيروسات والبكتيريا التي تهاجم جسم الإنسان ومن ثم القضاء عليها أو منعها من إصابة الإنسان بالأمراض.

والأجسام المضادة المانعة للاصابة لا تتعرف فقط على فيروسات بعينها بل إنها تمنع إصابة خلايا العائل أيضا وهو ما يعني في نهاية المطاف عدم إصابة البشر أو الحيوانات بالفيروس من الأصل وبالتالي عدم انتشار العدوى به.

وفي دراسة أوردتها دورية علوم الأمراض المعدية رصد فريق بحثي تحت إشراف علماء صينيين اثنين من هذه الأجسام المضادة بمقدورهما منع عدوى الخلايا بفيروس كورونا وذلك خلال التجارب المعملية.

وقال العلماء "على الرغم من كونها نتائج مبكرة إلا أنها تشير إلى أن هذه الأجسام المضادة على وجه الخصوص يمكن أن تكون واعدة للتدخل لعلاج فيروس كورونا".

وفي دراسة أخرى أوردتها دورية وقائع الأكاديمية القومية للعلوم الأميركية قال فريق من الولايات المتحدة إنه اكتشف مجموعة من سبعة أجسام مضادة مانعة للإصابة بالفيروس وهو ما يعضد احتمالات إيجاد لقاح أو علاج للمرض.

ولم يتوصل العلماء حتى الآن على وجه الدقة إلى كيفية انتقال وإصابة البشر بهذا الفيروس إلا أنه رصد في الخفافيش والإبل، ويقول كثير من الخبراء إن الإبل هي المصدر الحيواني الأكثر ترجيحا الذي ينقل العدوى للبشر.

وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها لتزايد حالات الإصابة بالمرض في السعودية، وقالت إنها تعتزم إيفاد فريق من الخبراء الدوليين إلى المملكة هذا الأسبوع للوقوف على أسباب تفشي المرض.