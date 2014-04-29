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السودان يعلن تحرير"عبري" مقر قيادة المتمردين بجنوب كردفان

29/4/2014

أعلن الجيش السوداني  أن قواته تمكنت من تحرير مدينة "عبري" التي تمثل قيادة وقاعدة لمتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال بسلسلة جبال الكواليب بوسط جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، ضمن عمليات الصيف الحاسم للقضاء على التمرد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش "الصوارمي خالد سعد" في بيان له، أن مدينة "عبري" تكتسب أهميتها من حيث أنها تمثل معبراً يربط بين جبال الكواليب ومدينة "كاودا" معقل المتمردين ، بحسب شبكة"الشروق" السودانية.

وأشار إلى القوات المسلحة كبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، كما قامت بتحرير قرية "السرفاية" بنفس المنطقة من قبضة التمرد الذي عطل مصالح المواطنين، وحجب عنهم الخدمات الأساسية، وأجبر أعداداً كبيرة منهم على الانضمام إلى صفوفه.

وذكر البيان " القوات المسلحة السودانية احتسبت عدداً من الشهداء والجرحي، وأنها ستواصل تقدمها في كل الإتجاهات حتى يتم حسم التمرد في أرجاء الولاية كافة".

يأتي إعلان الجيش السوداني بينما تجرى الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال محادثات بشان مايعرف باسم المنطقتين "ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان" برعاية رئيس الآلية الأفريقية "ثابو مبيكي" . غير أن المحادثات لم تحقق أي تقدم حتى الأن منذ انطلاقها في أبريل/نيسان العام الماضي .

ويتهم المتمردون في "ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان" حكومة الخرطوم بتعمد تهميشهم سياسياً واقتصادياً فيما تتهم الحكومة المتمردين بمحاولة نشر الفوضى وتقول إنها لن تتسامح مع الميليشيات المسلحة على جانبها من الحدود.

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