الحكم بحظر أنشطة حركة 6 إبريل بمصر

قالت مصادر قضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطة حركة 6 أبريل التي ساعدت في إشعال الانتفاضة التي دفعت الرئيس الأسبق حسني مبارك للتنحي في 2011.

وأعلنت الحركة رفضها للحكم مشددة على أنها ستواصل نشاطها الذي قالت إنه سلمي واتهمت الحكومة المؤقتة بتخريب الدولة.

وجاء في منطوق الحكم "حظر أنشطة حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليها أو تنبثق منها أو منشأة بأموالهم".

وجاء في الحكم أن حركة 6 إبريل تمثل خطرا حقيقيا محدقا "يتمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري الذي يعيش على أرض هذا الوطن".

وأضافت المحكمة أن حكمها صدر "تحصينا للبلاد من هذا الخطر، كما أشارت إلى استنادها في إصدار الحكم إلى ما جاء في صحيفة الدعوى من أن أعضاء حركة 6 إبريل "يستقوون بدولة عظمى (هي) الولايات المتحدة الأميركية لقطع المعونة الأميركية عن جمهورية مصر العربية".

وقالت المصادر إن مقيم الدعوى أشرف سعيد اتهم أعضاء حركة 6 إبريل بالتخابر مع جهات أجنبية مضيفا أن أنشطة الحركة تلحق الضرر باقتصاد البلاد.

وقال أحد المصادر إن مقيم الدعوى اتهم أعضاء في الحركة بنشر الفوضى واقتحام مؤسسات أمنية في إشارة إلى اقتحام مقار جهاز مباحث أمن الدولة بعد الانتفاضة.

يذكر أنه قد تم إنشاء جهاز بديل لمباحث أمن الدولة في وزارة الداخلية سمي بقطاع الأمن الوطني.

وانتقدت حكومات غربية ما قالت إنها إجراءات قمعية طبقتها الحكومة التي شكلت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي عقب احتجاجات ضد حكمه.

وكانت حركة 6 إبريل شاركت أيضا في الاحتجاجات الحاشدة التي عزل مرسي بعدها.

وقال مصدر قضائي إن الحكم يقبل الاستئناف خلال 15 يوما أمام دائرة أخرى في نفس المحكمة.

وصدر الحكم في وقت يقول فيه مراقبون إن الدولة تكثف حملتها على المعارضة قبل شهر من انتخابات الرئاسة التي يتوقع أن يفوز فيها قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي.

وتابع المصدر القضائي أن مقيم الدعوى طالب بإلزام الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع صدقى صبحى والنائب العام هشام بركات "بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل.

وأعلنت الحركة في صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنها ترفض الحكم وقالت إن "6 إبريل مش مجرد حركة. 6 إبريل فكرة. 6 إبريل جزء مهم من صوت الجيل ده (هذا الجيل) وحلمه".

وأضافت "مكملين وأنشطتنا ورأينا وصوتنا هنقوله زى ما إحنا عاوزين، أنشطة الحركة هدفها الأساسى الاعتراض على كل نشاط بيعمله نظام الحكم وبتكون نتيجته تخريب الدولة".

وقال المحامي محمد صبحي لوكالة رويترز للإنباء "لم نحضر الجلسة ولم يتم إعلان الحركة بها".

يذكر أن مؤسس الحركة أحمد ماهر ينفذ حكما بالسجن ثلاث سنوات لإدانته أمام محكمة للجنح في ديسمبر الماضي بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية بجانب التعدي على رجال شرطة، وأيدت المحكمة الأعلى درجة الحكم في إبريل الجاري.

وحركة 6 إبريل واحدة من منظمات شبابية دعت المصريين للنزول إلى الشوارع يوم 25 يناير 2011 للاحتجاج على سياسات مبارك مما أدى لتنحيه بعد 18 يوما في ذروة ثورات الربيع العربي.

كما تعرضت جماعة الإخوان المسلمين وليبراليون يدعون للديمقراطية لحملة قمعية شديدة منذ عزل مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات على حكمه.

وأحالت محكمة جنايات المنيا جنوبي القاهرة يوم الاثنين الماضي أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

كما ستجرى انتخابات الرئاسة يومي 26 و27 مايو المقبل ويخوضها منافسا للمشير لسيسي السياسي اليساري حمدين صباحي الذي جاء ثالثا في انتخابات 2012 والتي كانت أول انتخابات ديمقراطية في أكبر الدول العربية سكانا.