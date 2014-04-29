إنشاء صندوق فلسطيني لدعم القدس المحتلة

أعلن الفلسطينيون الثلاثاء خلال اجتماع شارك فيه الرئيس محمود عباس، عن تأسيس "صندوق ووقفية القدس" لدعم سكان المدينة المقدسة التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وتعهد عباس خلال كلمة له في الاجتماع الذي شارك فيه عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين، باقتطاع مليون دولار من ميزانية الرئاسة لدعم الصندوق.

وتم الإعلان عن مجموعة من التبرعات من قبل رجال الأعمال، ولكن لم يتسن للصحافيين معرفة حجم المبالغ التي تم التبرع بها لصالح هذا الصندوق.

ودعا عباس الفلسطينيين إلى البدء بأنفسهم والتبرع للصندوق قبل مطالبة العرب والمسلمين بذلك. وذكر عباس أن "القدس تتعرض إلى مخاطر جمة، حتى الآن أشقاؤنا لم يقدموا الدعم المطلوب، ولكن هذه الخطوة هي علينا أن نري نحن أولا العالم أننا مهتمون في القدس وما حك جلدك مثل ظفرك". كما أضاف "نحن اليوم بصدد القدس الغرض الذي تسعى إليه إسرائيل هو تنظيف القدس من سكانها وإحلال آخرين محل السكان الأصليين".

وجدد عباس استعداده للمضي قدما في المفاوضات مع إسرائيل، بشرط الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين، الذين رفضت إسرائيل إطلاق سراحهم في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة.

وأضاف عباس "قد يكون أخطر ما نواجهه هو الحدود، لأن إسرائيل منذ أن أنشئت إلى يومنا هذا، لا أحد يعرف أين حدودها ولا يريدون لأحد أن يعرف أين حدودها، ونحن مصممون أن نعرف حدودها وحدودنا وإلا فليس هناك سلام".

وترفض إسرائيل الاستجابة لشروط عباس للعودة إلى المفاوضات التي انتهت اليوم مهلة التسعة أشهر التي كان من المفترض أن يتوصل فيها الجانبان إلى اتفاق سلام برعاية أمريكية.

وكانت إسرائيل علقت محادثات السلام في الأسبوع الماضي بعد أن توصل الرئيس الفلسطيني إلى اتفاق مصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.