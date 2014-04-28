واشنطن توصي باستخدام بدائل لمتصفح انترنت اكسبلورر

أوصت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مستخدمي الكمبيوتر باستخدام برامج بديلة لمتصفح انترنت اكسبلورر Internet Explorer الذي تطوره مايكروسوفت إلى أن تجد الشركة حلا لثغرة أمنية استخدمها متسللون في شن هجمات.

والثغرة هي أكبر مشكلة أمنية تظهر منذ أوقفت مايكروسوفت طرح تحديثات لنظام التشغيل ويندوز إكس.بي في مطلع أبريل نيسان الجاري وهو ما يعني أن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل المطروح منذ 13 عاماً عرضة لهجمات متسللي الأنترنت الذين يسعون لاستغلال الثغرة.

وقال فريق طوارئ الكمبيوتر الأمريكي في توصية صدرت صباح الاثنين إن الثغرة الموجودة في الإصدارات من السادس إلى الحادي عشر من برنامج انترنت اكسبلورر "قد تفضي إلى الاختراق الكامل للنظام المصاب".

وقال معهد هندسة البرمجيات بجامعة كارنيجي ميلون في بيان منفصل "لسنا على دراية حتى الآن بحل عملي للمشكلة."

كانت الأنباء عن الثغرة ظهرت قبل أيام بعد أن قالت مايكروسوفت إن مبرمجيها يبذلون قصارى جهدهم لإصلاح المشكلة بأسرع وقت ممكن. وأعلنت شركة فاير آي المتخصصة في برمجيات الأمن التقني أن مجموعة من المتسللين المهرة يستغلون الثغرة في حملة يطلقون عليها اسم "عملية الثعلب السري" Operation Clandstine Fox.