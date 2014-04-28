واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا

فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات ضد سبعة من مسؤولي الحكومة الروسية و17 شركة لها صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أحدث تحرك لمعاقبة موسكو على تدخلها في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن سبعة روس، بينهم شخصيتان من الدائرة المقربة لبوتين، ستطبق ضدهم عقوبات تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة وحظر سفرهم إلى البلاد.

وذكر البيت الابيض أن واشنطن سترفض الى جانب ذلك منح تصاريح لتصدير أي معدات تكنولوجية متقدمة، قد تساهم في القدرات العسكرية الروسية. وستلغي وزارتا التجارة والخارجية أي تصاريح تصدير قائمة تسري عليها هذه الشروط.

من جهة أخرى، يعقد دبلوماسيون كبار في الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة في بروكسل الاثنين لإضافة أسماء جديدة لقائمة الاتحاد للمواطنين الروس الخاضعين لعقوباته والاستعداد للتحرك لما تعرف بالمرحلة الثالثة من العقوبات الاقتصادية الأوسع ضد روسيا متهمة روسيا بالتقاعس عن تهدئة الأزمة في شرق أوكرانيا.

واتفق زعماء مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى السبت الماضي على فرض عقوبات إضافية على روسيا، بسبب تدخلها في أوكرانيا؛ حيث اعتقل انفصاليون موالون لموسكو مجموعة من المراقبين الدوليين واتهموهم بأنهم جواسيس لحلف شمال الأطلسي.

وقالت بيا أرينكيلدي هانسن ان الدبلوماسيين سيناقشون فرض حظر على السفر وتجميدا لاصول المزيد من المسؤولين. وأضافت "نحن نتحدث الآن عن عقوبات المستوى الثاني أو توسيع عقوبات المستوى الثاني وهو ما يعني حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد بالإضافة إلى (العقوبات) التي اتُفق عليها ونُفذت بالفعل والعمل جار وسيكتمل سريعا".