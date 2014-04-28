بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية ويعين سلال رئيساً للوزراء

ذكرت وكالة الانباء الجزائرية الاثنين أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كلف رئيس حكومته السابق عبد المالك سلال بتشكيل الحكومة الجديدة، جاء ذلك بعد أن أدى بوتفليقة اليمين الدستورية لفترة رئاسة رابعة.

وكان قد أدى الرئيس الجزائري اليمين الدستورية لفترة ولاية رابعة الاثنين بعد فوزه بسهولة في الانتخابات الرئاسية التي رفضها معارضوه بوصفها "مزورة" لتسهيل بقائه في الحكم خمس سنوات أخرى.

وعرض التلفزيون لقطات لبوتفليقة (77 عاما) وهو يجلس على مقعد متحرك ليؤدي اليمين ثم ألقى كلمة في ظهور نادر له منذ إصابته بجلطة العام الماضي أثارت تساؤلات حول مدى قدرته على الحكم.

وقال بوتفليقة في أول كلمة يلقيها على الملأ منذ عامين على الأقل "أشكر الشعب الجزائري على تجديده الثقة في شخصي." وأضاف "لقد كانت انتخابات 17 أبريل انتصاراً حقيقياً للديمقراطية لقد كان ذلك نصرا للديمقراطية."

لكن حالة بوتفليقة الصحية أثارت تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث بعد ذلك ومن سيحل محله إذا لم يتمكن من استكمال فترة ولايته وكيف سيؤثر ذلك على الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاستثمارات النفطية في البلاد.

وقال بوتفليقة في نص حديثه إنه سيعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى "مراجعة الدستور مراجعة توافقية" ودعا إلى انضمام ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية لهذه العملية.