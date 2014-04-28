البث الحي
منوعات

بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية ويعين سلال رئيساً للوزراء

28/4/2014

ذكرت وكالة الانباء الجزائرية الاثنين أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كلف رئيس حكومته السابق عبد المالك سلال بتشكيل الحكومة الجديدة، جاء ذلك بعد أن أدى بوتفليقة اليمين الدستورية لفترة رئاسة رابعة.

وكان قد أدى الرئيس الجزائري اليمين الدستورية لفترة ولاية رابعة  الاثنين بعد فوزه بسهولة في الانتخابات الرئاسية التي رفضها معارضوه بوصفها "مزورة" لتسهيل بقائه في الحكم خمس سنوات أخرى.

وعرض التلفزيون لقطات لبوتفليقة (77 عاما) وهو يجلس على مقعد متحرك ليؤدي اليمين ثم ألقى كلمة في ظهور نادر له منذ إصابته بجلطة العام الماضي أثارت تساؤلات حول مدى قدرته على الحكم.

وقال بوتفليقة في أول كلمة يلقيها على الملأ منذ عامين على الأقل "أشكر الشعب الجزائري على تجديده الثقة في شخصي." وأضاف "لقد كانت انتخابات 17 أبريل انتصاراً حقيقياً للديمقراطية لقد كان ذلك نصرا للديمقراطية."

لكن حالة بوتفليقة الصحية أثارت تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث بعد ذلك ومن سيحل محله إذا لم يتمكن من استكمال فترة ولايته وكيف سيؤثر ذلك على الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاستثمارات النفطية في البلاد.

وقال بوتفليقة في نص حديثه إنه سيعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى "مراجعة الدستور مراجعة توافقية" ودعا إلى انضمام ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية لهذه العملية.

 

 

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

إيطاليا تمنح باحثا مصريا معتقلا الجنسية الفخرية

الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك ذكي جورج (مواقع التواصل)