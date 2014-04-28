بدء تصويت الجيش في الانتخابات العراقية

فتحت مراكز الاقتراع في العراق اليوم الإثنين، أبوابها أمام الناخبين في عملية التصويت الخاص في انتخابات البرلمان، وتشمل عملية التصويت الخاص اليوم القوات المسلحة، والمهجرين المسجلين، ونزلاء السجون وموظفيها، إضافة إلى نزلاء المستشفيات والعاملين فيها.

وتمهد عملية الاقتراع هذه لانتخابات الأربعاء المقبل , وهي أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق نهاية العام 2011، وثالث انتخابات تشريعية منذ اجتياح البلاد في العام 2003.

وكانت الانتخابات انطلقت أمس الأحد مع توجه المقيمين في الخارج إلى صناديق الاقتراع في الدول التي يقيمون فيها.