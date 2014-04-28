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الفلبين والولايات المتحدة توقعان اتفاقاً دفاعياً جديداً

28/4/2014

وقعت الفلبين والولايات المتحدة اليوم اتفاقاً دفاعياً جديدا لمدة عشر سنوات "يتيح تعزيز التواجد العسكري الأمريكي على أراضي الفلبين ".

وقع الاتفاق كل من وزير الدفاع الفلبيني "فولتاير جازمين" و السفير الأمريكي لدي مانيلا "فيليب جولدبيرج"، وذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى الفلبين ، في آخر زيارة له ضمن جولته الآسيوية التي استمرت نحو أسبوع .

ومن شأن الاتفاق الجديد أن يتيح زيادة المدة الزمنية لتواجد القوات الأمريكية بشكل دوري في الفلبين ، لكنه لن يمهد لإعادة إنشاء قواعد عسكرية أمريكية دائمة في هذا البلد.

وقال أمين مكتب عمليات الاتصالات بالقصر الرئاسي الفلبيني ، "هرمينو كولوما" ، "إن توقيع اتفاق التعاون الدفاعي الموسع بين الفلبين والولايات المتحدة يؤكد قوة وثبات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

و يعد التوقيع على اتفاق التعاون الدفاعي بين واشنطن ومانيلا يمثل واحدا من اكثر الاشارات وضوحا في الوقت الراهن على تجدد المشاركة الأمريكية في المنطقة ، في وقت تتفاقم فيه التوترات بين الصين والدول المجاورة لها بسبب سلسلة من النزاعات الاقليمية والبحرية".

 ولا توفر الاتفاقية أرضية للولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية ، لكنها سوف تستلزم توجه سفن وطائرات امريكية الى الفلبين بشكل متكرر ، والاشتراك في مزيد من التدريبات العسكرية مع القوات الفلبينية.

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