الفلبين والولايات المتحدة توقعان اتفاقاً دفاعياً جديداً

وقعت الفلبين والولايات المتحدة اليوم اتفاقاً دفاعياً جديدا لمدة عشر سنوات "يتيح تعزيز التواجد العسكري الأمريكي على أراضي الفلبين ".

وقع الاتفاق كل من وزير الدفاع الفلبيني "فولتاير جازمين" و السفير الأمريكي لدي مانيلا "فيليب جولدبيرج"، وذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى الفلبين ، في آخر زيارة له ضمن جولته الآسيوية التي استمرت نحو أسبوع .

ومن شأن الاتفاق الجديد أن يتيح زيادة المدة الزمنية لتواجد القوات الأمريكية بشكل دوري في الفلبين ، لكنه لن يمهد لإعادة إنشاء قواعد عسكرية أمريكية دائمة في هذا البلد.

وقال أمين مكتب عمليات الاتصالات بالقصر الرئاسي الفلبيني ، "هرمينو كولوما" ، "إن توقيع اتفاق التعاون الدفاعي الموسع بين الفلبين والولايات المتحدة يؤكد قوة وثبات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

و يعد التوقيع على اتفاق التعاون الدفاعي بين واشنطن ومانيلا يمثل واحدا من اكثر الاشارات وضوحا في الوقت الراهن على تجدد المشاركة الأمريكية في المنطقة ، في وقت تتفاقم فيه التوترات بين الصين والدول المجاورة لها بسبب سلسلة من النزاعات الاقليمية والبحرية".

ولا توفر الاتفاقية أرضية للولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية ، لكنها سوف تستلزم توجه سفن وطائرات امريكية الى الفلبين بشكل متكرر ، والاشتراك في مزيد من التدريبات العسكرية مع القوات الفلبينية.