الصين تعارض فرض عقوبات على روسيا

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين معارضتها لفرض عقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا وذلك بعدما وافق زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على فرض إجراءات عقابية سريعة على موسكو.

وقال المتحدث باسم الوزارة "تشين قانغ" أن الصين ظلت على اتصال بكل الأطراف منذ اندلاع الازمة في أوكرانيا بما في ذلك مجموعة الدول السبع وشرحت موقفها.

وأضاف في إفادة يومية مقتضبة "بالنسبة لمسألة العلاقات الدولية تعارض الصين دائماً فرض العقوبات أو التهديد بها نرى أن العقوبات لا تؤدي الى حل القضية وقد تزيد التوترات سوءاً".

واستطرد "ندعو كل الأطراف إلى الاستمرار في اللجوء إلى الحوار والتفاوض لحل الخلافات بشكل ملائم والدفع بحل سياسي لأزمة أوكرانيا… فالعقوبات ليست في مصلحة أي طرف"

وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قال أثناء زيارته للفلبين أن واشنطن ستعلن عن عقوبات جديدة على روسيا في وقت لاحق اليوم.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها تحتفظ بإجراءات أخرى ضد موسكو, واتسم تعامل الصين مع الأزمة بالحذر فهي لا ترغب في فرض عزلة على حليفتها الرئيسية روسيا ولا تعلق بشكل مباشر على استفتاء اختارت من خلاله منطقة القرم الانضمام إلى روسيا خوفا من أن يصبح ذلك سابقة يحتذي بها في مناطق مضطربة في الصين مثل التبت