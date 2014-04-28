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الجزيرة تطالب الحكومة المصرية بالتعويض قبل التحكيم الدولي

28/4/2014

قدمت شبكة الجزيرة الإعلامية الاثنين إخطارا رسميا إلى الحكومة المصرية المؤقتة، بشأن الاتفاقية الثنائية للاستثمار الموقعة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية عام 1999. وتتهم الجزيرة السلطات المصرية بانتهاك التزاماتها الدولية، وشن حملة ضد أنشطة الشبكة وصحافييها، ومصادرة أصول لها في مصر تقدر قيمتها بأكثر من 150 مليون دولار.

وطالبت الجزيرة السلطات المصرية بالتعويض عن تلك الخسائر، وعن المعاملة المهينة لموظفي الجزيرة. مؤكدة على أنها ستحيل النزاع للتحكيم الدولي إذا لم تتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر.

وكانت السلطات المصرية قد شنت – بعد عزل الجيش بالرئيس محمد مرسي- حملة ضد أنشطة شبكة الجزيرة وأصولها وصحافييها. كما صادرت السلطات المصرية استثمارات الجزيرة، التي بدأتها في مصر عام 2001. وتعد مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بأن تدفع للجزيرة تعويضا عادلا عن الممتلكات المصادرة.

وبحسب شبكة الجزيرة فإن السلطات المصرية انتهكت التزاماتها الواردة بالقانون الدولي في هذا الصدد، والتي تنص على توفير الحماية الكاملة لاستثمارات الشبكة في مصر، وفقا للاتفاقية. وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال الستة أشهر القادمة، فإن الجزيرة ستحيل النزاع للتحكيم الدولي. وتؤكد أنها  بتقديم هذا الإخطار فإنها تسعى إلى حماية حقوقها وحقوق صحافييها المقررة قانونا.

ويجدر الإشارة إلى أن سلطات الأمن المصرية داهمت مكاتب الشبكة في مصر وصادرت معداتها. وصاحب ذلك تعرض عدد كبير من صحفيي الجزيرة للمضايقات والاعتقال دون توجيه تهم أو بتهم ملفقة. ولا يزال أربعة منهم حتى الآن رهن الاعتقال

وتعرضت الجزيرة لحملة منظمة مستمرة من المضايقات والترهيب شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتب ومرافق أخرى. كما تم إلغاء ترخيص البث الممنوح للشبكة في مصر، وإخضاع مكاتبها لإجراءات تصفية إجبارية.

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