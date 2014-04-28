الأردن يعتقل مشتبها بهم بعد اضطرابات في معان

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اعتلقت الشرطة الأردنية الاثنين نحو 16 شابا يشتبه في ضلوعهم في هجمات مسلحة على مبان حكومية في بلدة معان بجنوب البلاد احتجاجا على مقتل رجل، بحسب ما قاله مسؤولو أمن.

واندلعت الأسبوع الماضي اضطرابات في البلدة، بسبب مقتل أحد المارة وهو قصي الامامي خلال حملة على من وصفتهم السلطات بقطاع طرق، وتجار مخدرات في المنطقة التي تسكنها عشائر.

وشهدت معان احتجاجات عنيفة في السنوات الأخيرة، مما سلط الضوء على استياء البدو من الحكومة، وعلى الخصومات العشائرية. ويحمل الكثير من السكان السلاح ويقاومون الضغوط لإلقائه.

وبدأت حملة الأسبوع الماضي، بعد يوم من قيام قريب لهاربين قتلوا خلال حملة اعتقالات سابقة نفذتها الشرطة، بإطلاق النار على عدد من أفراد الشرطة الذين كانوا يحرسون محكمة معان.

وقال رئيس بلدية المدينة ماجد الشراري إن الشرطة اعتقلت نحو 16 شخصا في اليومين الماضيين يشتبه في مسؤوليتهم عن الهجمات.

من جهتهم، أبلغ سكان عن سماع دوي إطلاق نار كل مساء منذ يوم الأربعاء وحتى الجمعة. فيما ذكر شهود أن شبانا في بعض الأحياء أطلقوا النار على أهداف للشرطة، وأشعلوا النار في إطارات سيارات لإغلاق الطرق. وألقيت القنابل الحارقة على بنكين وهاجم مسلحون مجهولون مركزين للشرطة.