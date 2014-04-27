خدمة "ستريت فيو" من جوجل تسمح للمستخدم بالسفر عبر الزمن

الخدمة تتيح للمتصفح إمكانية مشاهدة مساحات واسعة من المدن الكبرى والمزارات الشهيرة

يحلم الكثيرون بالعودة إلى الماضي ولو لعدة سنوات للتعرف على شكل الشوارع والبنايات في مدينة أو منطقة بعينها قبل أعوام.

وقد أعلنت شركة جوجل العملاقة لخدمات الإنترنت أنها أصبح بمقدورها تحقيق هذا الحلم من خلال خدمة "ستريت فيو" للخرائط المجسمة التي تتيح للمتصفح إمكانية مشاهدة مساحات واسعة من المدن الكبرى والمزارات الشهيرة في العالم من خلال رؤية بانورامية تظهر على شاشة الكمبيوتر.

وتجوب السيارات التابعة لخدمة "ستريت فيو" شوارع المدن الكبرى في العالم بشكل دوري حيث تلتقط صورا للأماكن المحيطة بها على مسافات متباعدة تصل إلى عدة أقدام ، كما وصلت هذه السيارات إلى الأماكن النائية في العالم حتى القارة القطبية الجنوبية.

وكتب مسؤول بقطاع التسويق بشركة جوجل يدعى جوجل فيناي شيت في تدوينة إلكترونية قائلا "الآن يمكنك أن تجلس في مكانك وتستخدم خدمة جوجل مابس للتعرف على العالم في صورته الحالية والسابقة .. نتمنى لكم رحلة سعيدة عبر الزمن".

وأوضح الموقع الإلكتروني "تيك هايف" المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن مستخدم الخدمة يمكنه استعراض أي موقع في العالم ثم الضغط على أيقونة تظهر في الجزء العلوي على يسار الشاشة على شكل ساعة لرؤية كيف كان شكل هذا الموقع قبل عدة سنوات .

ويمكن استخدام هذه الخدمة لمتابعة عملية بناء مشروع على مدار عدة سنوات أو تأثير كارثة طبيعية مثل زلزال أو فيضان على مدن بعينها أو مقارنة شكل شبكة الطرق في دولة ما في الشتاء والصيف على سبيل المثال.