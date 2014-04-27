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جورج كلوني يخطب محامية بريطانية

27/4/2014
 

ذكرت تقارير إعلامية أن نجم هوليوود جورج كلوني الذي قال إنه غير مؤهل للزواج خطب المحامية البريطانية آمال علم الدين.

وذكرت مجلة بيبول نقلا عن مصادر لم تسمها أن علم الدين البالغة من العمر 36 عاما شوهدت وهي تضع خاتما كبيرا الأسبوع الماضي في مطعم بلوس أنجلوس حيث يبدو أنها كانت تحتفل مع كلوني البالغ من العمر 52 عاما وأصدقاء بخطبتها.

ونقلت بيبول عن أحد المصادر قوله "يحاول جورج وآمال أن يحتفظا بكل شيء في نطاق ضيق لكنهما أيضا لا يحاولان إخفاء هذا حقا لا يبدو الأمر كذلك".

وتقول تقارير إعلامية أن كلوني وعلم الدين يلتقيان منذ أكتوبر، وتعمل علم الدين في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان أما كلوني فهو ناشط دولي في مجال حقوق الإنسان.

وتزوج كلوني الذي فاز مرتين بجائزة الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون السينمائية "أوسكار" مرة واحدة، لكن منذ طلاقه في 1993 لزوجته تاليا بالسام ظل واحدا من أشهر فناني هوليود العزاب.

 

 

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