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تايلاند تبدأ الاقتصاد في المياه بسبب الجفاف

27/4/2014

بدأت إدارة الري في تايلاند خطة للاقتصاد في استخدام المياه, بعدما أدى الجفاف لانخفاض احتياطي المياه وراء السدود في أنحاء البلاد.

وطالب المدير العام لإدارة الري الملكية ليرتفيروج  كوياتانا  بوقف توزيع استخدام المياه في الزراعة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الادارة القول إن السدين الأساسيين في البلاد بوميبول وسيريكيت يحققان الآن 18 % من إجمالي سعتهما التخزينية.

ويشار إلى أن السدين يغذيان نهر تشاو برايا الذى يمر عبر بانكوك قبل تفريغ المياه في خليج تايلاند. وعندما يتراجع منسوب نهر تشاو برايا ،فإن المياه المالحة القادمة من الخليج ستؤثر على إمدادات بانكوك من المياه الصالحة للشرب.

وأضاف ليرتفيروج  أن إجمالي كمية المياه فى أنحاء البلاد مستمرة في التراجع ويجب سحبها للحفاظ على النظام البيئي والتخلص من المياه المالحة .

وقد طالبت الادارة مزارعي الارز بتأجيل زراعة محاصيلهم حتى يونيو المقبل ، والذى يمثل البداية المعتادة لموسم الامطار

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