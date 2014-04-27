الإعلان في السعودية عن 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت السعودية وجود عشر حالات إصابة أخرى بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية /فيروس كورونا/ التي تقتل نحو ثلث من يصابوا بها، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية إلى 323 شخصا. توفي منهم 94

يذكر أنه تم اكتشاف المرض في السعودية قبل نحو عامين ولا تزال هي الدولة الأكثر تضررا به.

من جهتها قالت وزارة الصحة السعودية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الحالات العشر الجديدة تشمل سبع حالات في جدة حيث تركز تفشي المرض في الآونة الأخيرة وحالتين في الرياض وحالة في مكة المكرمة.

وقال وزير الصحة المكلف عادل فقيه أمس السبت إنه تم تخصيص 3 مستشفيات في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية كمراكز متخصصة.