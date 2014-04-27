أوباما: ميانمار لن تنجح إذا قمعت الأقلية المسلمة

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه ليست هناك حماية كاملة لحقوق الأقلية المسلمة في ميانمار , واستبعد أوباما في الوقت ذاته أن تنجح محاولات قمعها.

وأشاد الرئيس الأمريكي الذى يزور ماليزيا بالإصلاحات السياسية في ميانمار, لكنه حذر من أن الديمقراطية يمكن أن تطلق العنان لصراعات دينية وعرقية وقال إن مثل هذه التطورات قد تحرك ميانمار في اتجاه خاطئ.

وقال أوباما في اجتماع مع قيادات شبابية من أنحاء جنوب شرق آسيا إن هناك أقلية مسلمة (في ميانمار), نظرت إليها أغلبية السكان بازدراء, ولم تحترم حقوقها بشكل كامل، ولن تنجح ميانمار إذا تم قمع المسلمين".

ويمثل الروهينجيا المسلمون أقلية السكان في ميانمار , وتعرضوا لهجمات وانتهاكات واسعة في السنوات الأخيرة, وتلقى جماعات لحقوق الانسان ومراقبون آخرون باللوم فيها على قوات أمنية وعصابات مناهضة للمسلمين في ولاية الراخين