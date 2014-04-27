أربعة مرشحين جدد لمنصب الرئاسة في سوريا

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام قوله إن كلا من سوسن عمر الحداد، وسمير أحمد معلا، ومحمد فراس ياسين رجوح، وعبد السلام يوسف سلامة تقدموا إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبات ترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك اشعارين بتقدم كل من عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار، وحسان النوري إلى المحكمة بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.

ويذكر أن رئيس مجلس الشعب كان أعلن فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية في سوريا منذ الثلاثاء الماضي، وحتى نهاية دوام يوم الخميس في الأول من مايو/ أيار المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، هي أول انتخابات تعددية تجري منذ نصف قرن في سوريا، في ظلّ رفض المعارضة السورية لها؛ معتبرة أن نتيجتها محسومة سلفاً لصالح الرئيس بشار الأسد.