أحكام بالسجن لمدة 23 سنة لمناهضي الانقلاب في مصر

حكمت ثلاث محاكم مصرية الأحد على 67 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى 23 سنة، بعد إدانتهم بتهم من بينها الشغب وحيازة أسلحة والتحريض على العنف، بحسب ما قالت مصادر قضائية.



وقالت المصادر إن محكمة جنايات المنيا في صعيد مصر برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، قضت بمعاقبة 36 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن، لمدد تتراوح من ثلاث إلى 15 سنة، وحكمت على متهم واحد بالسجن لمدة 23 سنة، وذلك بعد إدانتهم بتهم من بينها الشغب ومقاومة السلطات وحمل أسلحة وقطع الطريق. فيما برأت المحكمة أربعة متهمين آخرين من بينهم برلماني سابق.

وكان المتهمون يحاكمون في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق باحتجاجات عنيفة اندلعت في مركزي المنيا ومطاي، عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز.

وأوضحت المصادر أن 13 متهما فقط كانوا يحاكمون حضوريا في القضايا الثلاث فيما حوكم 29 متهما غيابيا.

وكانت نفس المحكمة برئاسة نفس القاضي قضت أمس السبت بمعاقبة 14 من مؤيدي الإخوان بالسجن لمدد تتراوح من خمس إلى 88 سنة، بتهم من بينها مقاومة السلطات والتجمهر، وقطع الطريق، وحيازة أسلحة. وكان يحاكم خمسة متهمين فقط حضوريا.

ويأتي حكم اليوم قبل يوم من جلسة تعقدها محكمة جنايات المنيا برئاسة نفس القاضي غدا الاثنين؛ للنطق بالحكم في قضيتين يحاكم فيهما أكثر من ألف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة.

وكان المستشار سعيد يوسف محمد قرر الشهر الماضي إحالة أوراق 528 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان في واحدة من القضيتين إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بهجوم على مركز للشرطة وقتل ضابط خلال احتجاج عنيف، أعقب فض اعتصام للجماعة في القاهرة في أغسطس/آب.

وأثار القرار انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان.

وقالت مصادر قضائية في محافظة السويس بمنطقة القناة إن محكمة جنح قضت بسجن 17 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بتهم من بينها المشاركة في مظاهرات جماعة محظورة والتحريض على العنف وتخريب الممتلكات العامة والتعدي على قوات الشرطة. كما برأت المحكمة سبعة متهمين آخرين.

وأضافت المصادر أن المتهمين وعددهم 24 ألقي القبض عليهم خلال مظاهرات مؤيدة لجماعة الإخوان في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، وكان يحاكم في القضية 10 متهمين حضوريا بينهم السبعة الذين نالوا البراءة.

وقالت مصادر قضائية في محافظة كفر الشيخ إن محكمة جنح قضت بسجن 12 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان 17 سنة، ومتهم آخر 20 سنة بعد إدانتهم بتهم من بينها تكدير الأمن العام والتحريض على العنف واستعراض القوة والتعدي على رجلي شرطة.

وأضافت المصادر أن أحداث القضية تعود ليوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني عندما ألقي القبض على بعض المتهمين أثناء مشاركتهم في مظاهرة بمركز دسوق ويحاكم ثمانية من المتهمين غيابيا.