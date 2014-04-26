مصر تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كرونا

فيروس كرونا (أرشيف-الجزيرة)

أعلن التلفزيون الحكومي المصري اليوم السبت عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا شخصت عند مواطن من محافظة الشرقية كان مقيماً بالسعودية.

وأشار التلفزيون إلى أن المواطن المصاب تم احتجازه بالحجر الصحي بالمطار عند وصوله قادما من السعودية يوم الخميس الماضي وتم نقله فيما بعد إلى مستشفى حميات العباسية.

وأفادت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية لمندوبي الصحف أن المواطن المحتجز من محافظة الشرقية (شمال شرق القاهرة)، وحالته متوسطة.

وتمثِّل الحالة المكتشفة هي الأولى من نوعها في مصر، فيما تنتشر الإصابة بـ متلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروف بـ(فيروس كورونا) الذي اكتُشف عام 2012 في المملكة العربية السعودية التي توفي جراءه الإصابة به العشرات وأُصيب حوالي 200 آخرين حتى الآن.