مجموعة السبع تتفق على فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال مسؤولون إن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع، اتفقوا السبت على فرض عقوبات إضافية على روسيا؛ بسبب الأزمة الأوكرانية، وأن الولايات المتحدة قد تكشف عن عقوباتها الجديدة غدا الاثنين.

وذكر نائب مستشارة الأمن القومي للاتصال الإستراتيجي الأمريكية بن رودز أنهم يروا أن العقوبات الجديدة سيكون لها تأثيرا كبيرا.

وقال رودز للصحفيين -على متن طائرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء سفر أوباما من كوريا الجنوبية إلى ماليزيا في إطار جولته الآسيوية- إن الرئيس الأمريكي اتصل بأربعة زعماء أوروبيين مساء الجمعة لبحث العقوبات الجديدة على روسيا، وأكد على الحاجة للتحرك سريعا.

وأضاف "كان هناك اتفاق سريع على الحاجة للمضي قدما بسلسلة من الخطوات" التسلسل الذي تم الاتفاق عليه في الاتصال الهاتفي بين الزعماء الليلة الماضية هو أن تعبر مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن تأييدها لعقوبات محددة على روسيا، وسيتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل منفرد".

وقال مسؤول أمريكي كبير إن كل دولة في المجموعة ستقرر العقوبات التي ستفرضها. وعلى الرغم من تنسيق الإجراءات فإنها لن تكون متطابقة. مشيرا إلى أن العقوبات يمكن أن تفرض على أفراد أو شركات تتمتع بالنفوذ في قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي مثل الطاقة والبنوك.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن واشنطن ستعلن قائمتها يوم الاثنين على أقرب تقدير. فيما أوضحت مصادر مطلعة أن القائمة الأمريكية للأفراد تشمل "مقربين" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهة أخرى، أبلغ زعماء مجموعة السبع روسيا بأن"الباب مازال مفتوحا أمام التوصل لحل دبلوماسي للأزمة" بناء على اتفاق جنيف. وأضافوا "نحث روسيا على الانضمام لنا في الإلتزام بهذا الطريق".

لكن الزعماء قالوا "سنواصل الاستعداد للتحرك إلى عقوبات أوسع ومنسقة، بما في ذلك إجراءات تستهدف قطاعات معينة إذا بررت الظروف ذلك".