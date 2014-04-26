فرنسا تنفي دفع فدية لإطلاق سراح صحفييها بسوريا

فرانسوا أولاند يستقبل الصحفيين المفرج عنهم (رويترز-أرشيف)

نفى متحدث باسم الحكومة الفرنسية تقريرا أفاد بأن فرنسا دفعت فدية لإطلاق سراح أربعة صحفيين فرنسيين احتجزوا رهائن في سوريا لأكثر من عشرة أشهر.

وكانت مجلة فوكوس الألمانية نشرت على موقعها الإلكتروني تقريرا نقلا عن مصادر في حلف شمال الأطلسي في بروكسل أفاد بأن فرنسا دفعت 18 مليون دولار لإطلاق سراح الصحفيين. وقال التقرير إن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان نقل مبلغ الفدية إلى العاصمة التركية أنقرة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية لرويترز "الحكومة تنفي بشكل قاطع هذا التقرير وتؤكد من جديد موقف فرنسا من مسألة إطلاق سراح الرهائن الذي ذكره (وزير الخارجية) لوران فابيوس السبت الماضي".

وأضاف المتحدث "لنتذكر أيضا أن (الرئيس فرانسوا) أولاند قال إن من المبادئ المهمة للغاية أنه لا يجب تشجيع محتجزي الرهائن على احتجاز آخرين، كل شيء تم من خلال المفاوضات والمباحثات".

وكان الصحفيون الفرنسيون الأربعة قد عادوا إلى فرنسا يوم 20 أبريل الجاري واستقبلهم أولاند وعائلاتهم وأصدقاؤهم في قاعدة جوية.

ولم تكشف السلطات الفرنسية الكثير من تفاصيل إطلاق سراح الصحفيين الأربعة وهم نيكولا انين وبيير توريس وإدوار إلياس وديدييه فرانسوا. لكن وكالة دوجان التركية للأنباء ذكرت أن جماعة غير معروفة نقلتهم إلى الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا حيث عثر عليهم جنود أتراك.

وأضافت الوكالة أن جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هي التي احتجزت الصحفيين.

وقال فابيوس وقت الإفراج عن الصحفيين إن فرنسا لم تدفع فديه لكن سرية الإجراءات تمنعه من الإدلاء بالكثير من التفاصيل بشأن احتجازهم وإطلاق سراحهم.

وفي الشهر الماضي تم الإفراج عن صحفيين من إسبانيا كانت داعش تحتجتزهما في سوريا منذ سبتمبر الماضي.

وقال الصحفيون الفرنسيون المفرج عنهم إنهم تعرضوا لعمليات إعدام وهمية وعوملوا بطريقة سيئة أثناء احتجازهم. وخطف الصحفيون في يونيو 2013 واحتجزوا في قبو مغلق قرب حلب.