عبدالله وغاني للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة الأفغانية

عبدالله عبدالله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى (أرشيف-وكالات)

أفادت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أفغانستان اليوم السبت أن وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله الذي تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأفغانية بفارق كبير بنسبة 44.9% من الأصوات سيواجه الاقتصادي أشرف غاني والذي حصل بدوره على 31.5% من الأصوات في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

أما زلماي رسول الشخصية المقربة من الرئيس حميد كرزاي والذي اعتبر مرشح السلطة المنتهية ولايتها، فلم ينل سوى 11.5% من الأصوات بحسب النتائج الأولية التي نشرتها اللجنة الانتخابية المستقلة في كابل.

وكان عبد الله (53 عاما) قد احتل المرتبة الثانية في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة في 2009 بحصوله على أكثر من 30% من الأصوات، لكنه انسحب بعد أن ندد بعمليات تزوير كثيفة في تلك الانتخابات التي أدت إلى إعادة انتخاب الرئيس حامد كرزاي الذي يلزمه الدستور بعدم الترشح مجددا بعدما قضى 12 عاما في السلطة.

وقد شارك في الانتخابات التي جرت دون تسجيل أي حادث يذكر رغم هجمات حركة طالبان، أكثر من سبعة ملايين أفغاني من أصل 13.5 مليون شخص يحق لهم الانتخاب، أي بمشاركة أكبر من عام 2009.