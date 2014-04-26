عباس: حكومة الوحدة المقبلة ستعترف بإسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيف-الجزيرة)

أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أنه لايزال ملتزما بمحادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة قائلا إن أي حكومة وحدة يتم الاتفاق عليها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستعترف بإسرائيل.

وتهدف تصريحات عباس إلى تهدئة بواعث القلق الغربية فيما يبدو إزاء اتفاق المصالحة الذي توصل إليه يوم الأربعاء الماضي مع حماس التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وعلقت إسرائيل محادثات السلام مع عباس بعد الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاق المصالحة وقالت الولايات المتحدة إنها ستعيد النظر في المساعدات السنوية التي تقدمها للفلسطينيين بمئات الملايين من الدولارات.

وقال عباس لزعماء كبار في منظمة التحرير الفلسطينيية في مقره الرئاسي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة "الحكومة تأتمر بأمري وسياستي.. أنا معترف بإسرائيل وهي معترفة وأنا أنبذ العنف والإرهاب".

ويقضي الاتفاق بين حماس وحركة فتح بزعامة عباس بتشكيل حكومة غير حزبية خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات بعد ذلك بستة أشهر على الأقل.

وموقف حماس المعارض لإسرائيل لا يتناقض بالضرورة مع موقف عباس حيث اتفق الجانبان على أن حكومة الوحدة لن تضم أعضاء من حماس وستتشكل بدلا من ذلك من خبراء مستقلين.

وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري لرويترز إن اعتراف رئيس السلطة الفلسطينية بإسرائيل ليس جديدا لكن المهم هو أن حماس لم ولن تعترف أبدا بإسرائيل.

وخاضت حماس معارك متكررة مع إسرائيل منذ أن بسطت سيطرتها على قطاع غزة.

وقال مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه يوم الخميس الماضي إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في المساعدات السنوية التي تقدمها لعباس بقيمة 500 مليون دولار إذا شكل حكومة وحدة مع حماس. وهذه المساعدات تساعد السلطة الفلسطينية على الحفاظ على خدمات القطاع العام وقوات الأمن.

وأضاف المسؤول الأميركي لرويترز أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم "على نحو واضح ولا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين".

وأضاف عباس أنه ما زال مستعدا لتمديد محادثات السلام المتعثرة مع إسرائيل بمجرد أن تلتزم بإطلاق سراح الأسرى ووقف البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وقال معلقون إن المحادثات وصلت بالفعل إلى طريق مسدود وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لتمديدها إلى ما بعد مهلة أصلية للتوصل إلى اتفاق إطاري للسلام تنتهي في 29 إبريل الجاري.

وللمرة الأولى منذ تعليق إسرائيل للمحادثات قال عباس إنه مازال مستعدا لاستئنافها والاستمرار بعد انتهاء المهلة. ولم يرد تعليق فوري من مفاوضين إسرائيليين.

وقال عباس "ليس لدينا مانع أن نذهب لتمديد المفاوضات ولكن يطلق سراح 30 أسيرا"، وأضاف للمسؤولين الذين تجمعوا في مؤتمر على مدى يومين لتقييم الإستراتيجية الفلسطينية من أجل إقامة دولة "نضع على الطاولة الخارطة.. خارطتنا لمدة ثلاثة أشهر وخلال هذه المدة وإلى أن يتم الاتفاق على الخارطة تتوقف كل النشاطات الاستيطانية".

واقتربت المحادثات من الانهيار بعدما لم تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين الذين تعهدت في مارس الماضي بالإفراج عنهم وبعدما وقع عباس طلبات للانضمام إلى عدة اتفاقات دولية في خطوة وصفتها إسرائيل بأنها أحادية الجانب باتجاه إقامة دولة فلسطينية.

وكانت محادثات السلام قد استؤنفت في يوليو الماضي بعد توقف دام ثلاثة أعوام، ويدور الخلاف بين الجانبين بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أنشطة تعتبرها معظم الدول غير شرعية، وأيضا بسبب رفض عباس قبول مطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.