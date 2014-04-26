سامسونغ تعلن عن وجود مشكلة بكاميرات إس 5

أعلنت شركة "سامسونغ" عن وجود مشكلة في مجموعة من هواتف "غالاكسي إس 5" الجديدة تؤدي إلى توقف الكاميرا الرئيسية في تلك الأجهزة عن العمل بشكل دائم.

وتبدأ المشكلة عند ظهور رسالة خطأ (Warning: Camera Failed) لمستخدمي بعض هواتف "غالاكسي إس 5″ عند استعمال الكاميرا الأساسية في أجهزتهم وتفيد هذه الرسالة بفشل تشغيل الكاميرا، لتتوقف بعدها تماماً عن العمل.

وأوضح متحدث رسمي باسم سامسونغ أن تلك المشكلة ظهرت في عدد محدود من هواتف "غالاكسي إس 5" الجديدة، لكنه لم يكشف عن سبب واضح لهذه المشكلة.

واكتفت شركة ساسونغ بالتأكيد على أنها ستقوم بعملية تبديل مجاني للمتضررين عبر متاجرها المعتمدة ووكلائها، وأعترفت الشركة أن الخلل المكتشف ليس له علاقة بطريقة استخدام الهاتف.

كما لم تكشف ساسونغ عن الأسواق التي طرحت فيها هواتف إس 5 وظهر بها هذا الخلل، وظهرت هذه المشكلة بشكل كبير في الولايات المتحدة وخاصة في النسخة التي طرحتها شركة "فيريزون" للاتصالات.

وكانت شركة ساسونغ قد أزاحت الستار عن هاتفها الجديد "غالاكسي إس 5" في فبراير الماضي، وأطلقته بالأسواق قبل عدة أسابيع ويضم كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابكسل.