حل صيني مجاني لنظام ويندوز إكس بي

على الرغم من توقف شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت عن دعم نظام التشغيل الأشهر عالميا ويندوز إكس بي وإحالته للتقاعد مطلع إبريل الجاري بمعنى أنها أوقفت طرح أي تحديث أمني مستقبلا لهذا النظام، لكن شركة "كيهو 360" وهي واحدة من أكبر شركات حماية نظم المعلومات بالصين قد أخذت على عاتقها تقديم حزم تحديث أمني مجانية لنظام التشغيل الذي لا يزال مئات الملايين من المستخدمين بالصين يعتمدون عليه.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت يوم 8 إبريل الجاري توقفها عن تقديم الدعم التقني لويندوز إكس بي، وهو يما يعني أن مستخدمي هذا النظام لن يتمكنوا من الحصول من الشركة على أي حزم للتحديث الأمني بعد هذا التاريخ لحماية النظام، وهو الأمر الذي قد يعرضهم لأخطار الفيروسات الإلكترونية وهجمات قراصنة الإنترنت التي ستستغل أي ثغرات قد تكتشف مستقبلا بهذا النظام.

وطورت شركة "كيهو 360" الصينية (والتي تبيع منتجاتها وبرامجها الأمنية لأكثر من 470 مليون مستخدم) برنامجا يحمل اسم "XP Shield" ويعني "درع إكس بي" لخدمة مستخدمي الحاسوب الشخصي الصينيين، وأطلقته أواخر فبراير الماضي.

ونقل موقع "إنفو وورلد" الإلكتروني الأميركي والمعني بشؤون التقنية عن مهندس كبير بشركة "كيهو 360" قوله إن أكثر من 90% من عملاء الشركة الذين يستخدمون ويندوز إكس بي والبالغ عددهم مائتي مليون مستخدم قد قاموا بالفعل بتحميل برنامج "XP Shield".

وأضاف المهندس الصيني أن نظام ويندوز إكس بي يحظى بشعبية كبيرة في الصين حيث يستحوذ على حوالي 70% من حجم السوق المحلي، مشيرا إلى أنهم أجروا دراسة ميدانية مبدئية وتوصلوا إلى أن حوالي ثلثي المستخدمين الصينيين ربما لن يغيروا نظام التشغيل الذي يستخدمونه بعد توقف مايكروسوفت عن دعم ويندوز إكس بي.

وتابع أيضا أن كثيرا من المستخدمين الصينيين اعتادوا على نظام إكس بي، ولا يريدون تغييره بسبب التكلفة، مؤكدا أن الشركة الصينية تعتزم الاستمرار في تقديم حزم التحديث الأمني لهذا النظام لأنها تحترم اختيارات المستخدم وتترك له اختيار نظام التشغيل الذي يريده.