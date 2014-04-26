العفو الدولية: ترحيل السوريين "خيانة" لالتزامات مصر

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتوقف عن ترحيل عدد من اللاجئين السوريين بشكل قسري. وقالت المنظمة إن "ترحيل اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء انتهاك صارخ لمسؤوليات مصر لحماية اللاجئين".

وأضافت المنظمة أن "إرسال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين التمسوا الأمان في مصر عنوة، خيانة قاسية لالتزاماتها الدولية بتوفير الحماية للاجئين، كما أن إرجاعهم إلى سوريا يمكن أن يعرض حياتهم إلى خطر جسيم". وتابعت "بدلا من تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها، حبستهم السلطات المصرية في قسم للشرطة في ظروف يرثى لها".

وأشارت المنظمة إلى أن هناك أكثر من 136 ألف لاجئ سوري مسجل في مصر حاليا، مضيفة أن "السلطات المصرية رحلّت خلال الأشهر الماضية العشرات من السوريين إلى تركيا والأردن ولبنان بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعي خارج البلاد".

وذكرت المنظمة أن "مصر تستعد لترحيل العشرات أيضاً إلا أن عدم قدرة اللاجئين على تحمل تكاليف حجز تذكرة الطائرة، إلى الدول التي يريدون الذهاب إليها، يعيق ذلك".

ويشكو كثيرون -من بين نحو 90 ألف سوري جاءوا إلى مصر هربا من الحرب الأهلية في بلادهم- من تعرضهم لمضايقات منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي، ويخشون من أن يكونوا ضحية للاضطرابات في مصر. كما تسببت تقارير إعلامية مكثفة وتأكيدات حكومية -على أن أجانب تسللوا إلى مصر ويشاركون في أعمال عنف- في إذكاء مشاعر انعدام الثقة بهؤلاء على نطاق واسع.

وسمح الرئيس المعزول محمد مرسي للسوريين بدخول مصر بدون تأشيرة، لكن الوضع تغير بعد أن ورفضت السلطات المصرية الحالية دخول مئات بعد وصولهم إلى المطار بدون تصاريح أمنية.