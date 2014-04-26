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السعودية : 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

26/4/2014

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 313 حالة بتسجيل 14 حالة إصابة جديدة.

 من جانبها أعلنت وزارة الصحة السعودية على موقعها على الانترنت ارتفاع عدد الوفيات ليصل إلى  92 شخصا  وشهدت السعودية قفزة في معدل الإصابة بكورونا في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل كثير من الحالات الجديدة في جدة ثاني اكبر مدن السعودية.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف إن المنظمة تشعر"بقلق" من زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية، وأضاف إن " هذا يسلط الضوء على ضرورة معرفة المزيد عن الفيروس وعن عملية انتقاله وعن مسار العدوى"

من جهتها دعت السلطات السعودية خمس شركات بارزة لصناعة الأمصال للتعاون معها من أجل تطوير مصل لكورونا.

وكانت دراسة حديثة أشارت إلى أن فيروس كورونا كان شائعا بين الجمال على الأقل خلال العشرين سنة الماضية، وأنه قد تمكن من التطور ليصبح قادرا على الانتقال من الحيوانات إلى البشر.

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