الخرطوم:ملتزمون بتقديم المساعدات لكردفان والنيل

وافق وفد حكومة الخرطوم في مفاوضات المنطقتين"جنوب كردفان والنيل الأزرق"بأديس أبابا على مقترح الوساطة بشأن مرجعيات عمل اللجان الأربع حول الموضوعات التى اتفق عليها مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.

وأكد رئيس الوفد الحكومي بالمفاوضات إبراهيم غندور وفقا لصحيفة "الرأى العام" الصادرة بالخرطوم السبت التزام حكومة الخرطوم بالاتفاقية الثلاثية الموقعة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بالمنطقتين.

وقال غندور، إن وفد حكومة الخرطوم، وافق على ما قدمته الوساطة الأفريقية من مرجعيات لعمل اللجان الأربع، وتابع" لقد أضفنا إليها مرجعيات جاءت في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي"، وأشار إلى أن الوفد الحكومي قدم للوساطة أسماء أعضاء اللجان الخاصة به مشفوعا بخطاب يؤكد الاستعداد للتفاوض الفورى حول الموضوعات التى تم الاتفاق عليها مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ، واتهم إبراهيم غندور، قطاع الشمال بمحاولة التنصل عما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات.

وكان ثابو أمبيكى رئيس الآلية الأفريقية لمفاوضات المنطقتين بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال، قدم مقترحا بتشكيل أربع لجان من الطرفين بشأن القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية، والرابعة تتعلق بالحوار الوطني.