البنتاجون: شويجو لا يرد على الاتصالات الهاتفية لهاغل

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بأن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل لم ينجح في الاتصال بنظيره الروسي عبر الهاتف.

وقال المتحدث باسم البنتاجون ستيف وارين "إن هاغل حاول عدة مرات الاتصال هاتفيا بوزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو غير أنه لم يرد على تلك الاتصالات. مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجانب الروسي عدة مرات برغبة هاغل في الاتصال بنظيره الروسي، إلا إننا لم نحصل على رد".

وأضاف المسئول الأمريكي أن هاغل يرغب في إبلاغ الجانب الروسي بضرورة الحد من أعمال تصعيد الأزمة في أوكرانيا وضرورة سحب القوات الروسية من علي طول الحدود مع أوكرانيا والعمل علي التوصل إلي تسوية سياسية سلمية.

يأتي ذلك في الوقت الذى نقلت فيه صحيفة ديلى بيست الأمريكية عن مصادر قريبة من القيادة الروسية قولها "إن الكرملين قرر إلغاء الاتصالات رفيعة المستوى بين كبار المسئولين الروس والأمريكيين".

كما نقلت الصحيفة تأكيد ايجور يورجن رئيس أحد مراكز الأبحاث الروسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتحدث إلي الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحت ضغوط