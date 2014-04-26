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اتهامات بالإهمال لجميع كبار طاقم العبارة الكورية الجنوبية

26/4/2014

ألقت قوات الشرطة الكورية الجنوبية القبض على 4 أشخاص من طاقم سفينة كوريا الجنوبية التي غرقت قبالة سواحل البلاد مؤخرا.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن كل  كبار طاقم العبارة الكورية الجنوبية التي غرقت أوائل الشهر الجاري يواجهون اتهامات بالإهمال في الحادث  المأساوي، وطلب ممثلو الإدعاء إصدار مذكرات اعتقال بحق أربعة آخرين من طاقم  السفينة سيوول بعد نقل 11 آخرين بينهم القبطان بالفعل إلى الحجز. 

ويواجه كل أفراد الطاقم اتهامات بالإخفاق في مساعدة الركاب على مغادرة  العبارة التي غرقت بعد ساعتين من إرسال نداء استغاثة في 16 نيسان/ابريل  الجاري.

وكانت العبارة سيوول تحمل أكثر من 470 فردا عندما انقلبت على جانبها وغرقت قبالة  الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، ومازال السبب وراء الحادث غير معلوم. 

ولا تزال مهمة انتشال الجثامين مستمرة في موقع الحادث في الوقت الذي  ارتفع فيه عدد الجثث التي تم العثور عليها إلى 187، ومازال المئات في عداد المفقودين. 

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