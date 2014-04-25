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موسكو تنفي استخدام دمشق للسلاح الكيميائي

25/4/2014

نفت روسيا الجمعة استخدام النظام السوري مواد كيميائية سامة ووصفتها بالمزاعم الكاذبة، واتهمت ما أسمتهم "أعداء الرئيس بشار الأسد" باختلاق مثل هذه المزاعم لإيجاد مبرر لتدخل عسكري أجنبي.

ووصفت الخارجية الروسية في بيان لها، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن هجمات بغاز الكلور، الاتهامات الموجهة للقوات الحكومية السورية بشأن حالات مفترضة لاستخدام مواد كيميائية سامة بأنها "مفبركة".

وكانت مصادر صحفية ذكرت الخميس أن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على نزع ترسانة سوريا الكيميائية يبحث إطلاق مهمة تقصي حقائق للتحقيق في تقارير عن وقوع هجمات بغاز الكلور استهدفت مدنيين في سوريا.

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