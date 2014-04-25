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مقتل 23 شخصاً وجرح 16 آخرين بعمليات للجيش العراقي

25/4/2014

قتل 23 شخصاً، وأصيب 16 آخرون بجروح، بعمليات للجيش العراقي اليوم الجمعة في مناطق عدة بالبلاد.

وقالت قوات الأمن العراقية أنها قتلت 9 عناصر من تنظيم داعش، فيما أصيب 15 بجروح خلال عمليات في الفلوجة. وذكرت قناة العراقية الرسمية، أن قيادة عمليات الأنبار ضربت تجمعاً لتنظيم داعش في عامرية الفلوجة، أسفر عن مقتل 7 إرهابيين واصابة 12 آخرين وحرق 3 سيارات. 

وكانت مصادر أمنية ذكرت في وقت سابق اليوم، إن وزير داخلية تنظيم داعش أبو حمد المهاجر، قتل مع 6 من معاونيه في أطراف الفلوجة. 

وأضافت أن قوة من فرقة التدخل السريع الأولى تمكنت من قتل إرهابيين اثنين من تنظيم داعش وإصابة 3 آخرين قرب جسر المفتول في "الصقلاوية". 

ومن جانبه، قالت قيادة عمليات بغداد في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن قوة من اللواء 22 تمكنت من قتل 4 إرهابيين وإصابة آخر بالإضافة إلى تفكيك عبوات ناسفة في منطقة تل الطاسة شمالي بغداد. 

وأكد مصدر في شرطة محافظة كركوك، مقتل أحد عناصر "الصحوة" في هجوم مسلح نفذه مجهولون جنوب غرب المحافظة.

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