سلفاكير: أوقفت محاكمة متهمين بـالانقلاب من أجل السلام

قال سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان، إنه أوقف محاكمة متهمين بالضلوع في محاولة "انقلابية" جرت أواخر العام الماضي، "من أجل تحقيق السلام والمصالحة في البلاد".

وأوضح سلفاكير في مؤتمر صحفي، عقده الجمعة، بمكتبه بجوبا، أنه "يدرك مدى الألم الذى يمكن أن يشعر به ذوو الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في تلك الأحداث".

وتابع رئيس جنوب السودان: "نحن نريد سلاما، وإذا أردنا السلام، فيجب أن ندفع الثمن ، فحتي إن أعدمناهم فان ذلك لن يعوض الأرواح التي فقدت، هذا أفضل لإيقاف الحرب".

وأشار إلى أنه تلقي اتصالات من رؤساء دول طالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المتهمين فى المحاولة الإنقلابية، مضيفا أنه كان يخبرهم بأنه، "سيتدخل فى مرحلة متقدمة من القضية"، معتبرا إيقاف إجراءات المحاكمة بمثابة "الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة".

ونطالب مواطني بلاده باحترام المعتقلين المفرج عنهم، والتعامل معهم كمواطنين، مضيفا: "أريدهم ألا يغادروا البلاد، وأن يتعاونوا مع كل المواطنين؛ لأن ذلك سيساعد في عملية المصالحة الوطنية".