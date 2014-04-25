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رئيس وزراء أوكرانيا:روسيا تسعى لإشعال الحرب العالمية الثالثة

25/4/2014

قال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك الجمعة إن روسيا تريد إشعال الحرب العالمية الثالثة "باحتلالها أوكرانيا عسكريا وسياسيا" وخلق صراع يمتد إلى بقية أرجاء أوروبا.

وقال ياتسينيوك " محاولات إشعال صراع عسكري في أوكرانيا ستقود إلى صراع عسكري في أوروبا" وأضاف "العالم لم ينس بعد الحرب العالمية الثانية لكن روسيا تريد بالفعل إشعال الحرب العالمية الثالثة".

من جانبه دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة العملية الأمنية التي تقوم بها كييف في شرق أوكرانيا ووصفها بأنها "جريمة دموية" وأن الحكومة المؤقتة ستواجه العدالة لشنها حربا على مواطنيها، وقال لافروف خلال اجتماع مع دبلوماسيين في موسكو "إنهم في كييف يشنون حربا على شعبهم، هذه جريمة دموية ومن دفع الجيش للقيام بذلك سيدفعون الثمن وأنا واثق من أنهم سيواجهون العدالة".

كما اتهم لافروف الجمعة واشنطن بتشويه اتفاق دولي بشأن أوكرانيا من خلال مطالبة موسكو بطلبات إضافية وقال "روسيا ستسهم بقوة في تهدئة الصراع استنادا إلى النهج الوسط الذي تم الاتفاق عليه في جنيف لا يمكن أن تكون هناك مطالب من جانب واحد" وأضاف "تقدم لنا مطالب  وأعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها قدرة هائلة على قلب كل شيء رأسا على عقب".

وقال وزير الداخلية الأوكراني أرسن أفاكوف الجمعة إن بلاده ماضية قدما في العملية التي تقوم بها ضد انفصاليين مؤيدين لروسيا في شرق البلاد وإن لديها موارد عسكرية كافية لمواصلة الهجوم على مدار الساعة. 

ونفى أفاكوف أحاديث عن أن كييف أوقفت عملية "مكافحة الإرهاب" بسبب تهديدات من موسكو بعد أن أطبقت قوات أوكرانية على معقل للمسلحين. 

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