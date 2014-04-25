رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالة حكومته إلى ابو مازن

تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله باستقالة حكومته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس(ابومازن) . و قال الحمدلله – في رسالة موجهة للرئيس محمود عباس الجمعة : "حرصاً على إتمام عملية المصالحة فإنني أضع استقالتي والحكومة بين يدي فخامتكم متى شئتم".

يـأتي ذلك في أعقاب توقيع وفدي المصالحة الفلسطينية في غزة على اتفاق لإنهاء الانقسام. وبحسب الاتفاق يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات تشكيل الحكومة بالتوافق من تاريخ توقيع الاتفاق وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة وهي 5 أسابيع استناداً إلى اتفاق القاهرة والدوحة وقيامها بالتزاماتها كافة.

في هذه الأثناء أعلن مكتب رئيس حكومة حركة حماس المقالة إسماعيل هنية أنه أجرى اتصالا هاتفيا بعباس تضمن التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ تفاهمات المصالحة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وقال مكتب هنية في بيان إنه دعا إلى "ضرورة بذل الجهود لتوفير شبكة أمان سياسي ومالي لحماية اتفاق المصالحة والقيام بخطوات تعزيز الثقة في الضفة قطاع غزة".

وأضاف البيان أن هنية "أكد مضي حكومته في انجاز المصالحة والوحدة الوطنية دون أي إعاقة أو تأخير وعبر عن رفضه الرضوخ للضغوطات الخارجية".