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حكومة تايلاند تطلب قوات إضافية في بانكوك خشية تفاقم الأزمة

25/4/2014

تعتزم حكومة تايلاند مطالبة الجيش بنشر قوات إضافية في العاصمة بانكوك فيما تتزايد المخاوف من انتقال أزمة البلاد السياسية الممتدة إلى مرحلة أكثر عنفا.

وأعرب نائب رئيسة الوزراء سورابونج توفيتشاكتشايكول عن قلقه الجمعة بشأن احتمال وقوع اشتباكات بين الجماعات المؤيدة والمناهضة للحكومة إذا أقيلت رئيسة الوزراء ينغلك شيناوات في مايو/ أيار نتيجة الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.

واتهمت ينغلك التي تواجه ستة أشهر من احتجاجات الشوارع لإجبارها على التنحي بإساءة استخدام السلطة بعد أن نقلت رئيس مجلس الأمن القومي  تاويل بلينسري عام 2011إلى منصب آخر، ويقول معارضون إنها فعلت ذلك لأسباب شخصية وسياسية، وإذا ثبت إدانة رئيسة الوزراء فإنها ستضطر إلى التنحي.   

وستكون الإطاحة بينغلك أحدث منعطف في مواجهة مستمرة منذ حوالي عشر سنوات بين شقيقها رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوات والمؤسسة الملكية في بانكوك التي ترى أن تاكسين قطب الاتصالات السابق يمثل تهديدا لمصالحها ويمكن للجانبين تعبئة حشود كبيرة في الشوارع، كما يوجد نشطاء مسلحون في صفوف الجانبين.

وقال سورابونج الذي يرأس مركزا لإدارة السلام والنظام الذي ينسق تعامل الدولة مع الاحتجاجات "هناك قضايا قانونية هامة الشهر القادم وسيحتشد أصحاب القمصان الحمراء "أنصار شيناوات وحكومة ينغلك" وتعهدوا بمقاومة أي محاولة لإجبار رئيسة الوزراء على التنحي سواء كانت بالاحتجاجات أو من خلال المحاكم. وقال سورابونج للصحفيين "نخشى وقوع أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وأصحاب القمصان الحمراء ولهذا السبب علينا أن نعزز وجود قوات لحماية الأمن".

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