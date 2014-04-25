جنوب السودان..قرار بالإفراج عن 4سجناء سياسيين بارزين

قال متحدث رئاسي "أتيني ويك أتيني" أن جنوب السودان سيفرج عن أربعة سجناء سياسيين بارزين يواجهون تهم الخيانة ليلبي أحد مطالب المتمردين في عملية سلام متعثرة.

ويتعرض الرئيس "سلفا كير" لضغوط متزايدة في الوقت الذي يستولي فيه المتمردون الموالون لنائب كير المعزول "ريك مشار" على أراض , ويقتربون من حقول نفط شمالية تشكل شريان الحياة الاقتصادية للبلاد.

وأقال كير قائد الجيش يوم الأربعاء الماضي وعين بدلا منه أحد الموالين له من قبيلته بعد بدء ظهور علامات على تحول الصراع المستمر منذ أربعة أشهر إلى صراع قبلي بشكل متزايد.

وكان كير قد اتهم أربعة معتقلين وهم مسؤول سابق بالحزب الحاكم ووزير الأمن القومي ونائب وزير المالية وسفير البلاد لواشنطن بتدبير انقلاب عندما نشب القتال بين جنود موالين له ولغريمه مشار.

في منتصف ديسمبر كانون الأول ويواجه كل منهم تسعة اتهامات وقال المتحدث الرئاسي "أتيني ويك أتيني" لرويترز "سيفرج عن هؤلاء الاشخاص من أجل السلام هذا قرار وزاري" لكن وزير العدل في جنوب السودان قال أن مشار ينبغي أن يحاكم لمحاولة الإطاحة بكير.

ولم يرد تعقيب فوري على الإفراج المنتظر عن السجناء وكان مشار قد أبلغ رويترز في يناير كانون الثاني أن احتجاز خصوم سياسيين هو حيلة لتخريب محادثات السلام لكن دبلوماسيين شككوا في مدى التزام الجانبين بحل الأزمة.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في 28 أبريل نيسان بعد تكرر إرجائها , ويأتي استئناف المفاوضات بعد تنامي الغضب الدولي بسبب أعمال العنف التي يتزايد الطابع القبلي لها وتصاعد الحديث بين المانحين في الأمم المتحدة عن فرض عقوبات ويدور الصراع أساسا بين قبيلة "الدنكا" التي ينتمي اليها كير وقبيلة "النوير" التي ينتمي اليها مشار فقد قتل الآف الأشخاص وشرد أكثر من مليون شخص من منازلهم .

فيما وافق برلمان كينيا الخميس الماضي على إرسال 300 جندي عبرالحدود لى جنوب السودان للمساعدة في مساعي حفظ السلام , وقالت لجنةبرلمانية نها ستحث الرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" على تجميد أصولأقارب وأصدقاء كير ومشار حتى يحل السلام.