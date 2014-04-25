الاتحاد الأوروبى يعلن استعداداته لفرض عقوبات علي روسيا

صرح المتحدث باسم الممثل الأعلي للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، مايكل مان، بأن المفوضية الأوروبية وهيئة السياسة الخارجية التابع للاتحاد الأوروبى قد انتهوا من جزء كبير من أجراءات الاستعدادات لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا. مؤكدا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا رسميا بفرض تلك العقوبات .

وقال مان فى تصريح له نقلته وكالة أنباء إيتار تاس الروسية الجمعة "لقد تم الانتهاء بالفعل من معظم الاستعدادات "في مرحلتها الثالثة" لفرض عقوبات علي روسيا ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لتنفيذه، مضيفا أن فرض العقوبات سوف يتطلب قرارا سياسيا فرديا من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مان قائلا" لا أستطيع القول ما هي الأفعال التي قد تتسبب في فرض عقوبات اقتصادية وهذا يعني على وجه الخصوص الإخلال باتفاقية جينيف".