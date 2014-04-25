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أردوغان: الذين يقفون وراء التنصت لا يحترمون كرامة الإنسان

25/4/2014

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان "إنَّ الذين تنصتوا على المسلمين وتجسسوا عليهم في بيوتهم، ثم استخدموا هذه التسجيلات للابتزاز والتهديد لا يكنّون أي احترام لكرامة الإنسان".

وأضاف أردوغان في خطابه في احتفالية عيد مولد النبوي الشريف حسب التقويم الميلادي، والذي تنظمه جمعية مدارس إمام وخطيب التركية أنه "فخور جدا بدراسته في "مدارس إمام وخطيب" التى تعلم فيها تفسير القرآن والحديث الشريف، لافتاً إلى أنَّ جميع أبنائه درسوا في هذه المدارس".

وقال أردوغان بشأن "مدارس إمام وخطيب  "نحن سعداء جداً بأنْ عادت هذه المدارس للحياة من جديد وعادت لحريتها القديمة، ونحن نتشرف بأننا كنا خدماً لهذه المدارس".

وقرأ رئيس الوزراء التركي سورة الفتح من القرآن الكريم، ذاكراً فضلها وتفسيرها للحاضرين من الطلاب والمعلمين والقائمين علي "مدارس إمام وخطيب".

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