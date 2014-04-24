البث الحي
منوعات

مقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم على مستشفى في كابول

24/4/2014

قتل ثلاثة أمريكيين الخميس عندما أطلق حارس الرصاص على مستشفى في كابول تموله جمعية خيرية مسيحية أمريكية في أحدث هجوم على مدنيين أجانب في أفغانستان.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية في كابول "نؤكد مقتل ثلاثة أمريكيين" ولم يقدم مزيدا من التفاصيل ، بينما ذكرت وزارة الصحة الأفغانية أن أمريكيا رابعا أصيب في الهجوم.

وأعلنت الوزارة إلقاء القبض على المهاجم وهو رجل شرطة كان يعمل حارسا لمستشفى كيور، كما قالت وزيرة الصحة الأفغانية ثريا دليل إن من بين القتلى طبيب وأب وابنه كانا يزوران المستشفى، وأضافت "لم يكونوا مسلحين ولم يرتدوا الزي العسكري جاءوا إلى هنا بعد ضغوط شديدة وهم موجودون هنا فقط  لخدمة شعب أفغانستان، إنه عمل وحشي وغير إنساني وسيضر بخدماتنا الصحية للأسف".

وقال مسؤول في وزارة الداخلية "بينما كانوا في طريقهم للخروج من المستشفى فتح الحارس النار عليهم فقتل ثلاثة وأصاب آخر". وصرح مارك كنيشت كبير المسؤولين الماليين في مستشفى كيور انترناشونال في بيان نقله التلفزيون إن الحارس أطلق النار على نفسه بعد الهجوم وتلقى العلاج في المستشفى قبل أن تحتجزه السلطات الأفغانية، وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وكانت حركة طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة هذا العام لكنها لم تعلق على هذا الهجوم.

وفي سياق منفصل قال رئيس لجنة الانتخابات في أفغانستان الخميس إن بلاده تتجه لإجراء جولة إعادة في انتخابات الرئاسة بعدما أظهر أحدث إحصاء للأصوات عدم حصول وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله ولا وزير المالية السابق أشرف عبد الغني على أغلبية مطلقة.

ويتصدر عبد الله وعبد الغني السباق بدرجة لا تسمح لأي مرشح بأن يتجاوزهما لكن أيا منهما لم يصل إلى 50% بعد فرز أكثر من 82% من الأصوات الأمر الذي يقتضي إجراء جولة ثانية بينهما في أواخر مايو/ أيار.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

أجمل 3 أهداف في 2020: فيفا يعلن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل (فيديو)

قائمة فيفا للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم ضمت كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي (فيفا)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)