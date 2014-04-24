مقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم على مستشفى في كابول

قتل ثلاثة أمريكيين الخميس عندما أطلق حارس الرصاص على مستشفى في كابول تموله جمعية خيرية مسيحية أمريكية في أحدث هجوم على مدنيين أجانب في أفغانستان.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية في كابول "نؤكد مقتل ثلاثة أمريكيين" ولم يقدم مزيدا من التفاصيل ، بينما ذكرت وزارة الصحة الأفغانية أن أمريكيا رابعا أصيب في الهجوم.

وأعلنت الوزارة إلقاء القبض على المهاجم وهو رجل شرطة كان يعمل حارسا لمستشفى كيور، كما قالت وزيرة الصحة الأفغانية ثريا دليل إن من بين القتلى طبيب وأب وابنه كانا يزوران المستشفى، وأضافت "لم يكونوا مسلحين ولم يرتدوا الزي العسكري جاءوا إلى هنا بعد ضغوط شديدة وهم موجودون هنا فقط لخدمة شعب أفغانستان، إنه عمل وحشي وغير إنساني وسيضر بخدماتنا الصحية للأسف".

وقال مسؤول في وزارة الداخلية "بينما كانوا في طريقهم للخروج من المستشفى فتح الحارس النار عليهم فقتل ثلاثة وأصاب آخر". وصرح مارك كنيشت كبير المسؤولين الماليين في مستشفى كيور انترناشونال في بيان نقله التلفزيون إن الحارس أطلق النار على نفسه بعد الهجوم وتلقى العلاج في المستشفى قبل أن تحتجزه السلطات الأفغانية، وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وكانت حركة طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة هذا العام لكنها لم تعلق على هذا الهجوم.

وفي سياق منفصل قال رئيس لجنة الانتخابات في أفغانستان الخميس إن بلاده تتجه لإجراء جولة إعادة في انتخابات الرئاسة بعدما أظهر أحدث إحصاء للأصوات عدم حصول وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله ولا وزير المالية السابق أشرف عبد الغني على أغلبية مطلقة.

ويتصدر عبد الله وعبد الغني السباق بدرجة لا تسمح لأي مرشح بأن يتجاوزهما لكن أيا منهما لم يصل إلى 50% بعد فرز أكثر من 82% من الأصوات الأمر الذي يقتضي إجراء جولة ثانية بينهما في أواخر مايو/ أيار.