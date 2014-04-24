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علماء يراقبون جبلا جليديا عملاقا انفصل عن القطب الجنوبي

24/4/2014
 

يراقب العلماء جبلا جليديا عملاقا هو أحد أكبر جبال الجليد في العالم، انفصل عن منطقة جليدية في القطب الجنوبي ويتجه نحو المحيط المفتوح.

وقالت كيلي برانت عالمة الجليد في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" أمس أن مساحة الجبل تصل الى نحو 660 كيلومترا مربعا ويبلغ سمك الجليد فيه 500 متر، وأضافت أن الجبل المعروف باسم بي 31 انفصل عن منطقة باين أيلاند الجليدية في القطب الجنوبي في نوفمبر الماضي.

وقالت برانت إن حجمه كبير يستدعي المراقبة، مشيرة إلى أن منظمات حكومية أمريكية بينها مركز الجليد القومي تراقب عشرات الجبال الجليدية في كل الأوقات.

وفي الوقت الراهن لم يصل الجبل الجليدي إلى منطقة تبحر فيها السفن بكثرة.

وقالت برانت لا توجد حركة ملاحة كثيفة هناك لسنا قلقين على  مسارات الملاحة على وجه التحديد نعرف أين توجد كل الجبال الكبيرة.

وأضافت أن العلماء مهتمون بهذا الجبل تحديدا ليس فقط بسبب حجمه لكن لأنه تشكل في منطقة غير متوقعة.

وقالت يبدو ككعكة ورقية عملاقة تطفو عبر المحيط الجنوبي.

وتقول برانت وهي عالمة في مركز جودارد للطيران والفضاء التابع لناسا وجامعة مورجان ستيت بولاية ماريلاند إنه تم رصد الصدع في المنطقة الجليدية الذي أدى لانفصال الجبل للمرة الأولى عام 2011.

ويقول علماء إنهم يدرسون منطقة باين أيلاند الجليدية عن كثب بسبب التراجع السريع في مساحتها الذي قد يكون عاملا مهما في ارتفاع منسوب مياه البحار.

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