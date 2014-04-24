ستارافريكا: محمد صلاح أغلى اللاعبين العرب عبر التاريخ

محمد صلاح للاعب نادي تشيلسي الإنجليزي

ذكر موقع ستارأفريكا أن نجم منتخب مصر محمد صلاح المحترف فى نادى تشيلسى الإنجليزى أصبح أغلى لاعب عربي في سوق الانتقالات عبر التاريخ بانتقاله للفريق الانجليزي، وضمت القائمة 11 نجما من عدة دول عربية على غرار المهدي بنعطية محترف روما الإيطالي ويوسف المساكني محترف لخويا القطري .

وغاب عن القائمة العديد من النجوم الذين أثاروا الانتباه في سوق الانتقالات على غرارالتونسي حاتم الطرابلسي والمصري أحمد حسام "ميدو" .

وانتقل محمد صلاح من بازل السويسري إلى تشيلسي الإنجليزي بـ 16 مليون يورو، وجاء المغربي مبارك بوصوفة فى المركز الثانى حيث انتقل من إنجي الروسي إلى لوكوموتيف موسكو بـ 15 مليون يورو.وتلاه مواطنه مهدي بن عطية حيث انتقل من أودينيزي الإيطالي إلى روما بـ 13 مليون و500 ألف يورو .

واحتل المغربي بلهندة المركز الرابع حيث انتقل من مونبلييه الفرنسي إلى دينامو كييف الأوكراني بـ 11 مليون يورو وتلاه مواطنه عبد العزيز برادة المنتقل من خيتافي الإسباني إلى الجزيرة الإماراتي بـ 10 ملايين يورو بينما احتل يوسف المساكني التونسى المنتقل من الترجي التونسي إلى لخويا القطري بـ 9ملايين و900 ألف المركز السادس.

جاء فى المراكز من السابع إلى التاسع السعودي يحيى الشهري المنتقل من الاتفاق إلى النصر بـ 9 ملايين و700 ألف يورو و التونسي أيمن عبد النور المنتقل من تولوز إلى موناكو 9.5 مليون يورو و الجزائري كريم زياني المنتقل من سوشو الفرنسي إلى مرسيليا بـ 8 ملايين يورو.

أما المركزين الأخيرين فاحتلهما الجزائريان إسحاق بلفوضيل المنتقل من بارما الإيطالي إلى إنتر ميلان بـ 7 ملايين ونصف يورو وكريم زياني المنتقل من مرسيليا الفرنسي إلى فولفسبورج الألماني بـ 7 ملايين يورو.