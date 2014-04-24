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بان غي مون يدعو إلى تجنب العمل العسكري فى أوكرانيا

24/4/2014

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون الخميس عن "القلق العميق" إزاء استمرار العنف فى شرق أوكرانيا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح ومزيد من عدم الاستقرار ،وأسهم في خلق مناخ من الخوف والقلق.

وحذر الأمين العام  في بيان تلاه في المؤتمر الصحفي اليومي نائب المتحدث الرسمي فرحان حق  من ارتفاع حجم المخاطر نتيجة للأزمة الحالية في أوكرانيا،معربا عن قلقه الشديد من "مخاطر خروج الوضع عن نطاق السيطرة مع عواقب لا يمكننا التنبؤ بها".

وأكد بان غي مون بقوة على ضرورة تمسك جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب بيان جنيف،داعيا إلى "تجنب العمل العسكري مهما كان الثمن".

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الامتناع فورا عن العنف والتخويف والإستفزاز، وإيجاد طريقة للمضي قدما نحو الحد من التصعيد.

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