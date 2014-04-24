النظام السوري يحمّل الإبراهيمي مسؤولية عرقلة ‘جنيف 2’

حمّلت سوريا الأمم المتحدة ومبعوثها المشترك الأخضر الإبراهيمي مسؤولية عرقلة جنيف2، وقالت أن قرار إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا هو قرار سيادي بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه.

ونقلت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري عن متحدث باسم وزارة الخارجية أنها تؤكد أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يرتبط بالدستور السوري فقط وليس بأي شيء سواه ويخضع لإرادة الشعب السوري الذي صوت على هذا الدستور.

وأضاف أن الوزارة تؤكد لمن رأى أن إجراء الانتخابات في موعدها وفقا للدستور والقوانين المرعية سينسف الجهود الرامية إلى إنجاح مؤتمر جنيف أن من يتحمل مسؤولية عرقلة جنيف2 هو الأمم المتحدة و وسيطها الأخضر الإبراهيمي الذي جعل من نفسه طرفا متحيزا لا وسيطاً ولا نزيهاً.

وقال إن الدول التي ترسل السلاح للإرهابيين في سورية وتدعم إجرامهم وترفض سماع صوت الشعب السوري عبر الانتخابات هي التي تقوض بذلك كل الحلول السياسية.

وأضاف أن سوريا تؤكد أن قرار إجرائها الانتخابات الرئاسية هو قرار سيادي سوري بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه وإذا كانت هذه الدول وعلى رأسها الدول الغربية تدعي الديمقراطية والحرية والشفافية فإن عليها أن تستمع إلى رأي السوريين ومن سيختارون عبر صناديق الاقتراع ما يمثل أعلى درجات الديمقراطية والحرية.

وذكر أن سوريا تشدد على أن الشرعية الحقيقية ستحددها صناديق الاقتراع وسيحدد الشعب السوري بكامل حريته وإرادته من سيقوده في المرحلة المقبلة عبر انتخابات تعددية لأول مرة في تاريخها الحديث غير آبهة بكل العقبات التي يحاول البعض وضعها في طريق الشعب السوري.

يشار إلى أن باب الترشيح للانتخابات الرئاسية فتح يوم الثلاثاء ،على أن تجري الانتخابات في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.