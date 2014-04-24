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إسرائيل تعلق محادثات السلام مع الفلسطينيين

24/4/2014

قررت الحكومة الإسرائيلية تعليق المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ردا على المصالحة الفلسطينية. جاء القرار في ختام اجتماع طارئ عقده الطاقم الوزاري الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو الخميس، ومن بين القرارات أيضا فرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين.

وجاء في البيان الرسمي الذي صدر بعد الاجتماع "قرر مجلس الوزراء المصغر بالإجماع أن حكومة إسرائيل لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس وهي منظمة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل". وطلب من مسؤول إسرائيلي أن يوضح إن كان ذلك يعني أن المحادثات علقت الآن أو ستعلق فقط بعد تشكيل حكومة وحدة فأجاب "إنها معلقة في الوقت الراهن".

وبدا أن المسؤول الإسرائيلي ترك احتمال تجديد المحادثات قائما إذا قبلت أي حكومة مستقبلية بمشاركة حماس الشروط الدولية التي لطالما رفضتها الحركة الإسلامية، لكن هذه النقطة قد تكون محل نقاش، فمن المفترض أن تنتهي المفاوضات الراهنة في 29 أبريل/ نيسان الجاري وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لمدها بعد موعدها النهائي. ويطالب راعون دوليون لعملية السلام أن تعترف حماس بإسرائيل وتنبذ العنف وتقبل باتفاقات السلام المؤقتة القائمة.

وبعد إعلان الأربعاء الذي أعقب سنوات من جهود مصالحة لم تكلل بالنجاح بين الفلسطينيين صرحت القيادة الإسرائيلية أن عباس لا يمكن أن يكون شريك إسرائيل في السلام إذا أبرم شراكة مع حماس.

من جهته قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن القيادة الفلسطينية تبحث كافة الخيارات للرد على إسرائيل.

وأعلنت حماس عن التوصل إلى مصالحة مع منظمة التحرير التي يقودها الرئيس الفلسطيني ، ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة توافق في غضون خمسة أسابيع على أن تجرى انتخابات بعد ذلك بستة شهور على الأقل.

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