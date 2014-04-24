أوباما مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم إنه يتجه لفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا لم تتحرك بسرعة لإنهاء مواجهة مسلحة في أوكرانيا.

ومن المفترض بموجب اتفاق دولي تم توقيعه في جنيف الأسبوع الماضي أن تنزع الجماعات المسلحة غير المشروعة في أوكرانيا والتي تضم متمردين مؤيدين لروسيا يحتلون أكثر من عشرة مباني عامة في شرق البلاد أسلحتها وتعود أدراجها.

وفيما أصبح أسوأ مواجهة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة تتهم واشنطن موسكو بإثارة الاضطرابات في شرق أوكرانيا وتنفي روسيا ذلك وتقول إن أوروبا والولايات المتحدة تدعمان حكومة غير شرعية في كييف.

وقال أوباما عن روسيا خلال زيارة لليابان "ما نشهده حتى الأن على الأقل أنهم لم يلتزموا بروح أو نص اتفاق جنيف".

وأضاف في مؤتمر صحفي "تأهبنا لاحتمال تطبيق عقوبات اضافية هناك دائما احتمال أن تغير روسيا مسارها غدا أو بعد غد وتسلك اتجاها مختلفا".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إنه يتوقع تنفيذ اتفاقات جنيف من خلال إجراءات عملية في المستقبل القريب.

وفي بولندا عضو حلف شمال الأطلسي وصلت أول مجموعة من نحو 600 جندي أمريكي أمس في إطار مساعي واشنطن لطمأنة حلفائها في شرق أوروبا الذين يشعرون بالقلق من حشد قوات روسية قرب حدود أوكرانيا.

وفي أوكرانيا قالت الحكومة المدعومة من الغرب إن مبنى البلدية في ماريوبول الذي احتله انفصاليون مؤيدون لروسيا عاد إلى سيطرة الحكومة المركزية، وقال وزير الداخلية أرسن أفاكوف إن رئيس البلدية عاد إلى مكتبه وأن خبراء متفجرات يفحصون المبنى.

وماريوبول هي مدينة صناعية شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة عندما حاول مهاجمون انفصاليون حسبما ذكرت حكومة كييف اقتحام قاعدة للحرس الوطني الأوكراني.

وإذا كان مبنى بلدية ماريوبول عاد بالفعل إلى سيطرة كييف فسيكون هذا أول مؤشر واضح على أن اتفاق جنيف يجري تنفيذه لكن كييف تحدثت أيضا عن إطلاق نار الليلة الماضية في جزء آخر

بشرق البلاد حيث أصيب جندي أوكراني، كما يحتجز انفصاليون مؤيدون لروسيا يسيطرون على مدينة سلافيانسك ثلاثة صحفيين بينهم المواطن الأمريكي سايمون أوستروفسكي.