واشنطن تستأنف تقديم المساعدات العسكرية لمصر

قررت الولايات المتحدة استئناف تقديم مروحيات "أباتشي" لمصر، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مساء الثلاثاء، متراجعة بذلك عن قرار اتخذ الصيف الماضي في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها البلاد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قررت المضي قدما في تقديم 10 طائرات لمساعدة مصر في مكافحة خلايا المتطرفين في سيناء.

وحث وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل نظيره المصري صدقي صبحي خلال اتصال هاتفي أمس على "إظهار تقدم وعملية انتقالية أكثر استيعاباً تحترم حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لكل المصريين".

يذكر أنه بموجب مشروع قانون المخصصات الذي أقره الكونجرس العام الماضي، يتعين على الإدارة الأمريكية التأكد من امتثال مصر لبنود معاهدة السلام مع إسرائيل لعام 1979 من أجل أن تحصل على مساعدات بقيمة نحو 975 مليون دولار. وتعتمد بقية الحزمة "1.3 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية كل عام" على قدرة الإدارة الأمريكية على رؤية أن مصر أحرزت تقدما على صعيد الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان.