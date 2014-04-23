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مقتل ضابط شرطة بمصر في انفجار قنبلة

23/4/2014
 

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قتل ضابط شرطة برتبة عميد الأربعاء في تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة شرطة في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة في خامس هجوم يستهدف الشرطة في أسبوع واحد حسبما أفاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول الأمني إن عميد الشرطة أحمد زكي في الأمن المركزي قتل بعدما انفجرت عبوة ناسفة صباح الأربعاء وضعت أسفل سيارته أمام منزله. كما أشار إلى إصابة مجندين اثنين في الشرطة في الانفجار.

كما قالت وزارة الداخلية المصرية إن ضابط شرطة قتل الأربعاء في مدينة الإسكندرية في تبادل لإطلاق النار وقع في إطار "ملاحقة وضبط العناصر الإرهابية الخطرة" على حد تعبيرها. وأضافت "فور وصول القوات قامت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها مما أدى إلى مقتل الملازم أول أحمد سعد محمد الديهى من قوة الأمن المركزي ومقتل أحد المسلحين ". وقال اللواء أمين عز الدين مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية إن الضابط قتل برصاصتين في الصدر.

وقال البيان إن القوات المهاجمة ألقت القبض على شخص آخر وعثرت في شقة كانا بها على حزام ناسف وسلاحين آليين وقنبلتين يدويتين ومخزون من الذخيرة والطلقات.

وتبنت جماعة تطلق على نفسها اسم "أجناد مصر" عدد من العمليات المسلحة بالعبوات الناسفة ضد رجال الشرطة في القاهرة. وتوعدت هذه الجماعة الشرطة بمزيد من الهجمات ردا على ما أسمته اعتداءات الشرطة على المتظاهرين.

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