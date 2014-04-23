قتلى وجرحى في حادث قطار بالكونجو

قال وزير في حكومة إقليم كاتانجا بجمهورية الكونجو الديمقراطية إن ما لا يقل عن 63 شخصا قتلوا وأصيب 80 آخرون بإصابات خطيرة عندما خرج قطار مسرع عن القضبان عند منحنى في الإقليم.

وحوصر خمسون شخصا داخل قطار البضائع بعدما خرجت 12 من عرباته عن القضبان في الحادث الذي وقع بالقرب من ليكاسي وهي بلدة تعدين بين لوبومباشي وكولويزي في الجنوب الشرقي الغني بالنحاس والكوبلت.

وقال ديكانجا كازادي وزير الداخلية في إقليم كاتانجا "من الواضح أن القطار كان سريعا أكثر من اللازم وحينما وصل السائق الى المنحنى اضطر لاستخدام المكابح فجأة وهو ما أدى إلى الحادث".

وأضاف أن الاولوية في الجهود القائمة هي لإنقاذ المحاصرين مشيرا إلى أن فريقا أرسل للتحقيق في سبب الحادث، وقال شاهد عيان إنه أحصى 37 جثة في الموقع.

وقتل أكثر من مئة شخص في حادث لقطار بضائع كان يقل أناسا في إقليم كاساي أوكسيدنشال عام 2007.